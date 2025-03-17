Названа дата праздничного намаза в Азербайджане

Праздничный намаз в мечетях состоится 30 марта.

Об этом сообщил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа Фуад Нуруллаев, передает 1news.az.

Он отметил, что по традиции намаз проводится ежегодно в одно и то же время.

«Время праздничного намаза будет соответствовать тому, что указано в фетве Управления мусульман Кавказа. На данный момент изменений нет. Если будут изменения, об этом сообщат за 1-2 дня до праздника», — добавил Фуад Нуруллаев.