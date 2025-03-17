В Гусаре приостановлена деятельность центра отдыха - ФОТО - ВИДЕО

В ходе проверки, проведенной на территории расположенного в селе Гаякенд Гусарского района центра отдыха Qayi Bulaq, были выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности, в связи с чем его деятельность была приостановлена.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что на объекте не была установлена полностью автоматическая система пожарной сигнализации, использовались электрические и газовые устройства, не соответствующие стандартам, электросистема не была проведена в соответствии с требованиями «Правил установки электрических устройств», а профилактический осмотр электрической сети не проводился, в том числе не измерялось сопротивление изоляции кабелей и проводов.

Кроме того, на объекте отсутствовали средства первичной пожарной безопасности, деревянные конструкции не были обработаны огнезащитным раствором, отсутствовал план эвакуации, а недвижимость центра отдыха не была застрахована в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании».

В ведомстве подчеркнули, что продолжение эксплуатации центра отдыха Qayi Bulaq могло привести к пожару, который в короткие сроки мог бы перерасти в катастрофу.

В результате было принято решение приостановить деятельность объекта, копия данного решения передана представителю центра отдыха.