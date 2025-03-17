В Баку столкнулись два автомобиля - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, столкнулись автомобили Renault Megane и Mercedes, в результате чего они получили серьезные повреждения.

Старший инспектор Главного управления государственной дорожной полиции города Баку Рустам Ахмедли подтвердил этот факт.

«Авария произошла 17 марта в 00:05 на пересечении улиц А.Шарифзаде и А.Ахмедова. Столкнулись автомобили Renault Megane с госномером 99-MB-301 и Mercedes с госномером 99-NE-093. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту проводится расследование», — сказал Р.Ахмедли.