Али Асадов встретился с послом Турции в Азербайджане - ФОТО
17 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в нашей стране Биролом Акгюном.
Как сообщили в Кабинете Министров, премьер-министр А.Асадов поздравил Б.Акгюна с началом дипломатической миссии в Азербайджане, пожелал ему успехов в предстоящей деятельности.
На встрече с удовлетворением было отмечено, что благодаря совместным усилиям глав двух государств азербайджано-турецкие отношения достигли самого высокого уровня союзничества и стратегического партнерства.
Были обсуждены перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах.
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