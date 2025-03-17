В Гяндже трое детей отравились угарным газом

В городе Гянджа Ф. Шамилова (2012 г.р.), Х. Шамилов (2015 г.р.) и З. Шамилова (2017 г.р.) были срочно госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, детям была незамедлительно оказана медицинская помощь. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сообщается, что дети являются членами одной семьи, они отравились в ванной комнате дома, где проживают.

По факту проводится расследование.