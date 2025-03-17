Стала известна причина утренней давки на станции метро «Кероглу» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня утром на входе станции метро «Кероглу» произошла давка.

Многим пассажирам было отказано в проходе на станцию.

Как передает 1news.az, пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов рассказал, что на станции не возникало технических проблем с инфраструктурой.

"Наблюдалась высокая плотность пассажиров. Для обеспечения безопасного передвижения в метрополитене предусмотрены дополнительные механизмы контроля. В целом вся инфраструктура метро, включая поезда, находится в исправном состоянии", - сказал он.

10:14

Сегодня утром на входе станции «Кероглу» Бакинского метрополитена образовалась большая давка.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, скопление людей было вызвано ростом пассажиропотока в час-пик.

На видео видно, как люди пытаются протиснуться через турникеты, создавая опасную ситуацию.