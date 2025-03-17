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Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила могилу великого лидера - ФОТО

First News Media12:15 - Сегодня
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации посетила могилу великого лидера - ФОТО

Находящаяся в нашей стране с официальным визитом делегация во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко 17 марта посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память архитектора и основателя нашего современного независимого государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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