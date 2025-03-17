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В Азербайджане обнаружены нарушения в школах-интернатах

Фаига Мамедова12:35 - Сегодня
В Азербайджане обнаружены нарушения в школах-интернатах

Члены Национальной превентивной группы уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана обнаружили недостатки в специальной школе-интернате №9 для детей с ограниченными возможностями здоровья имени Э.Гулиева и Республиканской специальной школе-интернате №6 для детей с ограниченными возможностями здоровья имени Э.Мирзоева, находящихся в ведении Министерства науки и образования Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, в ходе плановых проверок были осмотрены спальные помещения, столовая, медпункт, классы и административные зоны учреждений, проанализированы условия для досуга детей, питание, обеспечение питьевой водой и ведение документации.

Было установлено, что в документах, используемых для психологической работы с детьми, не была полностью указана необходимая информация.

Кроме того, в Республиканской специальной школе-интернате №6 были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности, а освещение не соответствовало нормативам.

В свою очередь, в специальной школе-интернате №9 были выявлены продукты с истекшим сроком годности.

Руководству учреждений даны рекомендации по улучшению условий содержания и ведения документации с учетом требований, прописанных в законодательстве и международных документах.

Для устранения выявленных недостатков будет направлено обращение в Министерство науки и образования Азербайджана.

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