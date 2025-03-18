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Весеннее настроение Новруза в Баку – ФОТОРЕПОРТАЖ

First News Media17:00 - 18 / 03 / 2025
Весеннее настроение Новруза в Баку – ФОТОРЕПОРТАЖ

Новруз – один из самых древних праздников, символизирующий приход весны и обновление природы. Он отмечается 20 или 21 марта, в день весеннего равноденствия, когда день становится равен ночи. Этот праздник широко празднуется в Азербайджане и многих других странах Востока.

Этот праздник имеет глубокие исторические корни и интересные традиции. В этот день люди прощаются со старым годом и встречают новый с чистыми мыслями и добрыми намерениями. К празднику готовятся заранее: убирают дома, пекут национальные сладости, красят яйца и зажигают свечи.

Одним из главных символов Новруза является семени – пророщенные зерна пшеницы, символизирующие жизнь и плодородие. Также праздничный стол украшают традиционными сладостями - шекербурой, пахлавой и гогалом. Вечером разжигают костры, через которые люди прыгают, оставляя позади все беды и невзгоды.

Особенно ярко Новруз отмечают в Баку, и мы в этом убедились, прогулявшись по праздничному городу. Улицы украшают национальными орнаментами, устанавливают красочные инсталляции и фигуры сказочных персонажей. На центральных площадях появляются большие семени, символизирующие приход весны и пробуждение природы. Вечером город подсвечивается праздничной иллюминацией, а на бульварах проходят концерты и народные гуляния.

Новруз – это не просто праздник весны, но и время дружбы, любви и радости. В этот день люди навещают родных, поздравляют друг друга и дарят подарки. Он напоминает нам о важности гармонии с природой и друг с другом.

С Новруз байрамы! Пусть этот праздник принесет вам счастье, благополучие и процветание!

Хагвердиева Шалаля

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