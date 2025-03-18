Birbank присоединился к проекту «Сдавай батарейки — сохраняй природу»

К проекту «Сдавай батарейки — сохраняй природу», организованному совместно с Министерством экологии и природных ресурсов и Фондом Red Hearts, присоединился и Birbank.

В рамках инициативы в головном офисе банка установлены 30 специальных контейнеров для сбора использованных батареек, а также 119 контейнеров в филиалах. Теперь клиенты и сотрудники банка могут сдавать использованные батарейки, безопасно утилизируя их с помощью этих контейнеров.

В настоящее время более 500 пунктов, включая государственные учреждения, компании, магазины, учебные заведения и отели, оснащены контейнерами для сбора батареек. В рамках проекта в 2024 году было собрано 1645 килограммов использованных батареек. Основная цель проекта — сортировка неисправных батареек, их сбор в специальные контейнеры и безопасная утилизация.

Проект «Сдавай батарейки — сохраняй природу», стартовавший 1 мая 2022 года, отражает стремление км экологической устойчивости и улучшению социального благосостояния. Проект, охватывающий широкую аудиторию, ставит своей целью повышение осведомленности о правильном управлении отходами. С присоединением Birbank проект охватит все регионы страны.



Подчеркнем, что батарейки содержат тяжелые металлы и токсичные вещества, которые представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Поэтому проект имеет особое значение для защиты природы, сохранения здоровья людей, восстановления экологического баланса, продвижения переработки отходов и сокращения их объемов.

Следует отметить, что Фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

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