В Ханкенди обнаружен тысячеметровый подземный туннель - ФОТО
В городе Ханкенди обнаружен подземный туннель длиной предположительно в тысячи метров.
Как сообщает во вторник корреспондент Карабахского бюро Trend, один из входов в подземное помещение тюремного типа находится на одной из центральных улиц города.
Двери камер запираются снаружи при помощи четырех запорных устройств. Сообщается, что одна из квартир, расположенных над входом в туннель, принадлежала высокопоставленному армянскому военному.
Установлено, что подвал, ранее использовавшийся в качестве тюрьмы, во время Отечественной войны служил убежищем.
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