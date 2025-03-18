На суде над Варданяном более десяти потерпевших дали показания - ФОТО

18 марта было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как применение пыток, наемничество, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма и в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на открытом судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

В начале заседания защитник Рубена Варданяна Авраам Берман подав ходатайство в суд, попросил создать условия для ознакомления с протоколами заседания и приложенной к ним аудиозаписью.

Сторона обвинения не возражала против ходатайства.

Судья Зейнал Агаев, удовлетворив ходатайство, сказал, что обвиняемому и защитнику будут созданы условия для повторного ознакомления с протоколами заседания суда.

Затем были допрошены потерпевшие по делу.

Перед допросом Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим предусмотренные законодательством их права и обязанности.

Затем потерпевшие Рахиб Фаталиев, Сахавет Раджабов, Фарид Мамедов, Санан Мирзалиев, Самир Меликов, Джейхун Ханкишиев, Алескер Джафаров, Сафа Мамедов, Алиш Шамыев, Эльдар Гусейнов, Эльвин Тагиев и другие сообщили, что знакомы с Рубеном Варданяном посредством медиа и социальных сетей, что во время несения военной службы на некогда оккупированных Арменией суверенных территориях Азербайджана - в Кяльбаджарском и Ходжалинском районах получили телесные повреждения различной степени в результате обстрела из оружия различного назначения, в том числе разрыва ручных гранат, при совершении Арменией военной провокации.

Каждый из потерпевших просил суд приговорить обвиняемого Рубена Варданяна к самому строгому наказанию.

После допроса потерпевшие ответили на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, о месте службы, конкретных территориях совершения военных провокаций, степени тяжести и локализации увечий, полученных в результате происшествия.

Затем были объявлены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших, давших показания в ходе судебного процесса, состоявшегося 11 марта.

Очередное заседание суда было назначено на 1 апреля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.