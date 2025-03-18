В Шеки школьники устроили расправу над одноклассником

В Шеки ученик 11-го класса подвергся жестокому избиению со стороны своих одноклассников.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, четверо подростков увезли 11-классника в горы, где избили его. Семья пострадавшего обратилась в полицию, после чего было начато расследование.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили участников инцидента. Была назначена судебно-медицинская экспертиза для оценки вреда здоровью.

Окончательное решение по делу будет принято после получения результатов экспертизы и завершения расследования.