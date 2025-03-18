В двух районах Баку временно приостановлено газоснабжение

Сегодня в Ясамальском и Сураханском районах столицы будут наблюдаться перебои в газоснабжении.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Производственное объединение «Азеригаз», 18 марта в Ясамальском районе на улице Г.Зардаби будут проводиться работы по устранению утечки в задвижке газового колодца, в Сураханском районе на улице О.Шабанова - по сборке входных частей газовых счетчиков гибким (флекс) способом.

В связи с этим с 10:00 временно приостановлено газоснабжение на улице Г.Зардаби и части Тбилисского проспекта в Ясамальском районе и на улице О.Шабанова в Сураханском районе.