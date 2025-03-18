В Астаре изъяты крупные партии наркотиков

В результате проведенных сотрудниками отдела полиции Астаринского района оперативных мероприятий были обнаружены и изъяты крупные партии наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД АР, были задержаны ранее судимые 48-летний Ильгар Бабаев и 46-летний Асиман Азимов, у них было изъято 15 кг марихуаны.

В ходе расследования было установлено, что задержанные приобрели наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и согласились доставить их по указанным адресам за определенную плату.

Кроме того, в ходе проведенного сотрудниками отдела полиции на основе оперативной информации осмотра пастбища в селе Санджареди в пакете, прикрепленном к дрону, было обнаружено 10 кг марихуаны.

По фактам ведется расследование.