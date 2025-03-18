Золото обновило исторический максимум

Золото достигло новых рекордных уровней на фоне напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу состояния экономики США.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Котировки достигли отметки в 3 023,8 доллара за унцию.

Рост цен на золото обусловлен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, что вновь подчеркнуло привлекательность этого драгоценного металла как актива-убежища.

Кроме того, данные из США усилили беспокойства по поводу замедления экономического роста в стране.