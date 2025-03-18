Золото обновило исторический максимум
Золото достигло новых рекордных уровней на фоне напряженности на Ближнем Востоке и опасений по поводу состояния экономики США.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Bloomberg.
Котировки достигли отметки в 3 023,8 доллара за унцию.
Рост цен на золото обусловлен эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, что вновь подчеркнуло привлекательность этого драгоценного металла как актива-убежища.
Кроме того, данные из США усилили беспокойства по поводу замедления экономического роста в стране.
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