В Азербайджане упростят систему коммунальных платежей

В Азербайджане к маю 2025 года планируется разработать механизм единого абонентского кода для коммунальных служб.

Как сообщает Report, это предусмотрено Дорожной картой Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам на 2025 год в рамках создания Единой информационной системы по коммунальным услугам и интеграции соответствующих платформ, передает 1news.az.

Согласно документу, до 1 мая планируется определить и утвердить механизм финансирования системы, а также разработать концептуальный документ по ее формированию. До 1 июня предстоит определить архитектуру инфраструктуры, оборудования и лицензий, а до 1 июля – подготовить технические задания для системы.