Задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Mэр Стамбула Экрем Имамоглу задержан на фоне "дипломного скандала" - аннулирования документа Стамбульским университетом.

Как сообщает издание Haberler, ордер на задержание Имамогоу выдан прокуратурой в рамках начавшегося расследования.

Имамоглу, в доме которого проведен обыск, был доставлен в полицейский участок в сопровождении полицейских.

Выступая с заявлением после решения о задержании, Имамоглу сказал: «Мы столкнулись с большим давлением, но хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся».

В рамках расследования по делу о коррупции, начатого в отношении городского муниципалитета Стамбула, выдано ордера на арест ряда других лиц, включая пресс-консультанта мэра Мурата Онгуна.

Решение об аннулировании диплома Стамбульского университета принято на основании того, что в 1990 году Имамоглу незаконно перевелся из Американского университета Гирне в Стамбульский университет, что противоречило требованиям законодательства и решениям Совета по высшему образованию Турции (YÖK).

В целом, сообщается, что выявлено 38 случаев незаконного перевода, в результате у 28 человек, включая Имамоглу, дипломы Стамбульского университета аннулированы.

Это решение может повлиять на возможность Имамоглу участвовать в президентских выборах 2028 года от оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), поскольку для участия в выборах требуется наличие действующего диплома о высшем образовании.

Источник: Haberler, Sabah