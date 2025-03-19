В Гяндже трое мужчин напали на водителя, но сами оказались под колесами

В Гяндже трое мужчин напали на водителя, который превысил скорость.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел на улице Таги Арани.

После этого водитель направил автомобиль в сторону нападавших и сбил их.

В результате как сам водитель, так и пострадавшие – М.Гахраманов (1979 г.р.), Э.Акберов (1996 г.р.), Н.Вердиев (2007 г.р.) и М.Фатуллаев (2006 г.р.) – были госпитализированы с различными травмами в больницы города. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Эшгин Гасымов сообщил, что по данному факту назначена экспертиза, ведется расследование.