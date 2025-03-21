Официальный Баку: Мирное соглашение будет готово к подписанию лишь тогда, когда Армения устранит существующие проблемы на пути к миру

Официальный Баку осуждает необоснованные заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на пресс-конференции с бразильским коллегой Мауро Виейрой 20 марта 2025 года.

«К сожалению, армянская сторона, вместо того чтобы работать над устранением проблем, препятствующих подписанию мирного соглашения, занимается манипуляциями, пытаясь представить Азербайджан как страну, не заинтересованную в мире», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.

МИД напоминает, что именно Армения, а не Азербайджан, является страной, начавшей агрессию против соседнего государства, подвергшей этнической чистке всех азербайджанцев как из самой Армении, так и с территорий, которые удерживала под оккупаций на протяжении почти 30 лет, которая совершила массовые убийства, разрушила города и поселки. Азербайджан никогда не проводил политику оккупации против Армении и не был заинтересован в создании ситуации, которая бы превратила регион в зону противостояния.

Даже само заявление главы армянского МИД о том, что Армения согласилась с последней версией проекта мирного соглашения и что это откроет путь к завершению переговоров по проекту текста, демонстрирует, как эта страна на протяжении последних двух с половиной лет препятствовала процессу, выдвигая неприемлемые предложения по содержанию переговоров: «Именно дипломатия Азербайджана и предпринятые им меры позволили завершить переговоры по тексту».

«Однако это ни в коей мере не означает, что мы будем с безразличием относиться к продолжающимся претензиям Армении против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, закрепленным в ее конституции, а также к ее действиям, направленным на сохранение таких организаций, как Минская группа и соответствующие структуры ОБСЕ, являющимся остатками прошлого конфликта.

Еще раз заявляем, что мирное соглашение будет готово к подписанию лишь тогда, когда Армения устранит существующие проблемы.

Когда министр иностранных дел Армении и другие официальные лица заявляют, что Азербайджан не дал положительного ответа на их фальшивые предложения по вопросам коммуникаций и «механизмов контроля над оружием», кажется, что армянская сторона либо не следит за комментариями МИД Азербайджана по этому поводу, либо страдает от недобросовестности, жажды внимания, одобрения или пытается манипулировать другими», - отмечается в комментарии МИД АР.

Что касается призывов к освобождению армянских заключенных, обвиняемых или осужденных за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие тяжкие преступления, то МИД Азербайджана подчеркивает, что расследование и судебное разбирательство преступлений в соответствии с Женевскими конвенциями, и в целом, международным правом и внутренними законами, является неотъемлемым правом и обязательством Азербайджана: «Если Армения действительно заинтересована в решении существующих гуманитарных проблем, то она должна обеспечить права изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома, предоставить информацию о местонахождении около 4000 пропавших без вести азербайджанцев, сотрудничать в предоставлении карт мин, которые она массово разместила на территориях Азербайджана».

«Азербайджан продолжит усилия по обеспечению мира во всех направлениях и будет решительно пресекать шаги, направленные против этого процесса», - подчеркивается в комментарии МИД АР.