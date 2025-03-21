В Товузе младенец три дня оставался дома один

В селе Юхары Ойсюзлю Товузского район обнаружен младенец, который в течение трех дней оставался в квартире один.

На основании обращения соседей, младенец был доставлен в больницу.

По предварительным данным, мать ребенка из Гёйгёльского района, и проживала вместе с ребенком в арендованной в Товузском районе квартире.

Как сообщили в МВД, в отдел полиции Товузского района поступила информация о том, что в одной из квартир в вышеуказанном селе остается малолетний ребенок, оставленный родителем без присмотра.

Выехав по адресу, полицейские обнаружили по указанному адресу ребенка возрастом 1 год и 2 месяца, и доставили его в больницу.

Ребенку была оказана медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает.

Мать ребенка работает в одном из кафе в районе, после того как с женщиной были проведены профилактические беседы, ребенок был передан ей.

Источник: Qafqazinfo