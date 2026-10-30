Более 860 беспилотников летело в сторону Московского региона в ночь на пятницу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 862 беспилотника летели в сторону Московского региона в ночь на пятницу, большая часть дронов уничтожена на дальних рубежах.

«В период с 20:30 29 октября до 07:30 30 октября в сторону Московского региона летело 862 БПЛА», — написал Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Он отметил, что большая часть беспилотников ликвидирована на дальних рубежах.

Столичный мэр уточнил, что на подлете к Москве нейтрализовано 170 БПЛА.