 Хуситы заявили о шести военных операциях в Саудовской Аравии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Хуситы заявили о шести военных операциях в Саудовской Аравии

Редакция 1news09:45 - Сегодня
Читать на других языках:English
Хуситы заявили о шести военных операциях в Саудовской Аравии

Представитель движения хуситов Яхья Сари сообщил о проведении шести военных операций на территории Саудовской Аравии.

Как сообщает 1news.az, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, целями атак стали нефтеперерабатывающие заводы в Рас-Таннуре и Рабиге, объекты компании Saudi Aramco в Абкайке на востоке страны, а также аэропорты Эр-Рияда и Даммама. В результате атак воздушное движение в аэропортах было приостановлено.

Кроме того, удару подвергся командный пункт саудовских войск в Наджране. По заявлению представителя хуситов, там есть погибшие и раненые.

Поделиться:
284

Актуально

Мнение

Саммит в Анкаре без Президента Азербайджана: что стоит за этим решением?

Общество

На большей части территории Азербайджана наблюдаются осадки

Политика

Кто станет новым омбудсменом Азербайджана? Парламент рассматривает кандидатуры

Общество

На линии Бакинского метрополитена произошла задержка в движении поездов

В мире

Reuters: США велели Балтии не «злить» Россию

В Европе производители гробов закрываются из-за импорта из Китая

Папа Римский проголосует на промежуточных выборах в Конгресс США по почте

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 68 - ОБНОВЛЕНО

Явка на выборах в Израиле стала рекордной - ОБНОВЛЕНО

Смерч обрушился на Анталью: есть погибшие - ВИДЕО

Названа причина катастрофы с поездами в Испании

Последние новости

В Азербайджане приняты новые правила работы сотрудников в ветреную погоду

Сегодня, 11:20

Reuters: США велели Балтии не «злить» Россию

Сегодня, 11:18

В Европе производители гробов закрываются из-за импорта из Китая

Сегодня, 11:15

Novo Азербайджан начинает сотрудничество с ведущими клиниками страны в области лечения ожирения - ФОТО

Сегодня, 11:10

Арестован водитель, управлявший автобусом под воздействием наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 11:05

Папа Римский проголосует на промежуточных выборах в Конгресс США по почте

Сегодня, 11:00

В Азербайджане зафиксирован рост числа женщин, получивших водительские права

Сегодня, 10:26

В Баку приостановлена деятельность отеля - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:13

Цена азербайджанской нефти снизилась до $122 за баррель

Сегодня, 10:08

На большей части территории Азербайджана наблюдаются осадки

Сегодня, 10:03

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области

Сегодня, 10:00

Еще четыре маршрута переносят с участка между «20 Января» и «Шамахинка» - ФОТО

Сегодня, 09:58

Хакерская атака на криптобиржу Binance: ущерб составил $6,3 млрд

Сегодня, 09:55

В Боснии и Герцеговине разбился вертолет EUFOR: есть погибшие

Сегодня, 09:50

Хуситы заявили о шести военных операциях в Саудовской Аравии

Сегодня, 09:45

Кто станет новым омбудсменом Азербайджана? Парламент рассматривает кандидатуры

Сегодня, 09:40

В Хокмели произошел пожар - ВИДЕО

Сегодня, 09:34

Саммит в Анкаре без Президента Азербайджана: что стоит за этим решением?

Сегодня, 09:32

Axios: генерал Пентагона признался в утечках секретных данных

Сегодня, 09:30

В Баку 31-летний мужчина получил ножевое ранение

Сегодня, 09:28
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34