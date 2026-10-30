Хуситы заявили о шести военных операциях в Саудовской Аравии

Представитель движения хуситов Яхья Сари сообщил о проведении шести военных операций на территории Саудовской Аравии.

Как сообщает 1news.az, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, целями атак стали нефтеперерабатывающие заводы в Рас-Таннуре и Рабиге, объекты компании Saudi Aramco в Абкайке на востоке страны, а также аэропорты Эр-Рияда и Даммама. В результате атак воздушное движение в аэропортах было приостановлено.

Кроме того, удару подвергся командный пункт саудовских войск в Наджране. По заявлению представителя хуситов, там есть погибшие и раненые.