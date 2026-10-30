Дроны атаковали НПЗ в Самарской области

Сегодня утром беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области.

По данным ASTRA со ссылкой на местных жителей, на территории предприятия возник крупный пожар, который продолжает распространяться.

АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» входит в группу «Роснефти» с 2007 года.

Его производственная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.

Предприятие выпускает более 20–30 видов нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное и реактивное топливо для Воздушно-космических сил РФ, а также битумы и нефтяной кокс.