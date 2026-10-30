Дроны атаковали НПЗ в Самарской области
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Сегодня утром беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области.
По данным ASTRA со ссылкой на местных жителей, на территории предприятия возник крупный пожар, который продолжает распространяться.
АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» входит в группу «Роснефти» с 2007 года.
Его производственная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год.
Предприятие выпускает более 20–30 видов нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное и реактивное топливо для Воздушно-космических сил РФ, а также битумы и нефтяной кокс.
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