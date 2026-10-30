На линии Бакинского метрополитена произошла задержка в движении поездов

На линии «Ази Асланов» - «Ичеришехер» Бакинского метрополитена зафиксирована задержка в движении состава.

Как сообщает корреспондент 1news.az, поезд, следовавший в направлении станции «Ичеришехер», застрял в тоннеле на перегоне между станциями «Нариман Нариманов» и «Гянджлик».

Причины задержки на данный момент неизвестны.

Мы направили запрос в ЗАО «Бакинский метрополитен».

По мере поступления информации новость будет обновляться.