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На большей части территории Азербайджана наблюдаются осадки

Феликс Вишневецкий10:03 - Сегодня
На большей части территории Азербайджана наблюдаются осадки

По данным Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 09:00 30 октября на большей части территории Азербайджана наблюдаются осадки.

В некоторых местах осадки носят интенсивный характер. На Шахдаге временами шел снег.

Количество выпавших осадков составило: в Балакене - 16 мм, Лерике и Огузе - 14 мм, Ленкорани, Бейлагане и Габале - 13 мм, Джалилабаде и Астаре - 12 мм, Ордубаде - 10 мм, Закатале и Ярдымлы - 9 мм, Агстафе, Товузе, Зардабе и Гахе - 8 мм, Агдаме, Имишли и Мингячевире - 7 мм, Шеки (Кишчай), Сабирабаде и Евлахе - 6 мм, Тертере, Геранбое, Садараке, Шахбузе и Нахчыване - 5 мм, Билясуваре, Барде, Нафталане, Кюрдамире и Дашкесане - 4 мм.

В Шамкире, Исмаиллы, Шемахе, Гейчае, Джебраиле, Гедабее, Шуше, Шаруре, Джульфе, а также в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксировано 3 мм осадков. В Кельбаджаре, Физули и Нефтчале - 2 мм, в Гобустане, Хызы, Гусаре, Губе, Грыз, Халтане, Хыналыге, Ширване, Хачмазе, Гейгеле, Газахе, Зангилане и Гяндже - до 1 мм.

В Губадлы, Лачине, Ханкенди и Ходжалы также временами шел дождь.

В Кельбаджаре, Шуше, Ханкенди, Губадлы, Лачине, Дашкесане, Гейгеле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Гахе (Сарыбаш), Загатале, Шеки, Гусаре и Гейчае наблюдается туман. Видимость ограничена до 500 метров.

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