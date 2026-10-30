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В Азербайджане подорожали фрукты и овощи - ВИДЕО

Редакция 1news08:53 - Сегодня
В Азербайджане подорожали фрукты и овощи - ВИДЕО

На рынках Баку выросли цены на фрукты и овощи. Подорожание не обошло стороной и регионы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, несмотря на изобилие сезонных продуктов на рынках, цены остаются высокими.

По словам продавцов, в этом году сельхозпродукция стоит дороже, чем в прошлом. Минимальный рост цен составляет более 50 гяпиков за кг.

Торговцы отмечают, что рост стоимости обусловлен различными факторами и не исключают дальнейшего подорожания. Покупатели, в свою очередь, подчеркивают, что ощутимее всего выросли цены на фрукты.

По мнению производителей, более высокая стоимость продукции на столичных рынках по сравнению с регионами связана с транспортными и иными сопутствующими расходами, которые закладываются в себестоимость товара.

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