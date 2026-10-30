Еще четыре маршрута переносят с участка между «20 Января» и «Шамахинка» - ФОТО

Со 2 ноября в целях оптимизации движения регулярных маршрутных линий вокруг станции метро «20 Января» и на территории, именуемой «Шамахинка», автобусы маршрутов № 102, 130, 142 и 159 (в направлении Сумгайыта) будут перенесены с существующего остановочного пункта на Московском проспекте - около «нотариальной конторы № 14», расположенной вблизи станции метро «20 Января».

Как сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), для поездки в направлении поселков Ходжасан и Сулутепе пассажиры маршрутов № 102 и 159 могут садиться на автобусы на начальном остановочном пункте у выхода со станции метро «20 Января» на улице Музаффара Гасанова (перед зданием ADSEA) либо на остановке на территории, именуемой «Шамахинка» (напротив «Завода огнетушителей» / завода «Алов»), передает 1news.az.

Пассажиры же маршрутов № 130 и 142 могут воспользоваться остановочным пунктом «Киностудия "Азербайджанфильм"» на Московском проспекте вблизи станции метро «20 Января». Следующим остановочным пунктом данных маршрутов в направлении поселка Локбатан и села Масазыр является пункт на территории, именуемой «Шамахинка» (напротив «Завода огнетушителей» / завода «Алов»).

Напомним, что в рамках мер по оптимизации движения по маршрутным линиям ранее с остановочного пункта возле «нотариальной конторы № 14» на Московском проспекте были перенесены автобусы маршрутов № 114A, 114B, 500, 503 и 508.

Осуществляемые мероприятия служат повышению эффективности движения в дорожно-транспортной инфраструктуре столицы, ускорению работы общественного транспорта и более комфортной доставке пассажиров к месту назначения.