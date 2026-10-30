В Баку приостановлена деятельность отеля - ФОТО - ВИДЕО

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана приостановила деятельность гостиницы в Баку из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщает МЧС, проверка проводилась в гостинице, расположенной в поселке Баладжары Бинагадинского района столицы, по адресу: улица Рашида Исмайлова, 17.

В ходе проверки были выявлены неисправность автоматической системы пожарной сигнализации, отсутствие профилактического осмотра электрохозяйства и соответствующего акта, а также недостаточная обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения.

Кроме того, деревянные конструкции не были обработаны огнезащитным составом, пути эвакуации оказались загромождены различными материалами, а проектная документация на капитальный ремонт, реконструкцию и расширение здания не была согласована с Государственной службой пожарного надзора.

В МЧС отметили, что выявленные нарушения создают серьезную угрозу безопасности. В случае возникновения пожара огонь может быстро распространиться и привести к трагическим последствиям.

В связи с грубыми нарушениями норм и правил пожарной безопасности принято решение о приостановлении деятельности гостиницы. Копия соответствующего решения вручена представителю объекта.