Роналду оформил хет-трик и приблизился к исторической отметке в 1000 голов

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил первый хет-трик более чем за два года, забив три мяча в ворота клуба «Аль-Холуд» (5:3) в 12-м туре саудовской Про-Лиги.

Игра прошла на стадионе «Аль-Аввал» в Эр-Рияде.

В последний раз Роналду забивал три гола за игру в сезоне-2023/2024. Тогда «Аль-Наср» со счётом 6:0 разгромил «Аль-Вахду» в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Всего у португальца теперь 985 голов в профессиональной карьере.

Всего у Роналду семь забитых мячей в 10 матчах чемпионата. Также португалец записал на свой счёт одну результативную передачу в сезоне. В Лиге чемпионов АФК — 2026/2027 у 41-летнего игрока один гол в двух играх.