В Хокмели произошел пожар - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в поселке Хокмали Абшеронского района.

В связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в сарае, не допустив распространения огня. В результате пожара сгорели деревянный сарай общей площадью 80 кв. м, а также 7 тонн из 14 тонн тюков сена, сложенных рядом. Оставшаяся часть сена и расположенные поблизости строения были защищены от огня.

Пострадавших нет.