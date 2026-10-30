В Боснии и Герцеговине разбился вертолет EUFOR: есть погибшие
Военный вертолет контингента Евросоюза в Боснии и Герцеговине (EUFOR) потерпел крушение.
В результате происшествия погибли три человека, еще 12 пострадали. Все они являются гражданами Италии.
Об этом сообщает боснийский портал Klix.
Воздушное судно упало в населенном пункте Горице недалеко от города Брчко. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
В EUFOR подтвердили факт крушения вертолета.
«EUFOR может подтвердить, что сегодня во время плановой операции в районе Брчко произошел инцидент, в результате которого потерпел крушение один из наших летательных аппаратов», — говорится в заявлении контингента.
Там также уточнили, что гражданские лица не пострадали, а гражданская инфраструктура, имущество и транспортные средства не получили повреждений.
EUFOR начал расследование обстоятельств аварии. На место происшествия прибыли сотрудники полиции округа Брчко, пожарные и бригады скорой помощи. Территория вокруг места крушения оцеплена.