В Сабирабаде состоялись похороны второго солдата, погибшего в Гедабее - ФОТО

В Сабирабаде состоялись похороны солдата Али Иманова, погибшего под снежной лавиной в Гедабее.

Церемония похорон состоялась сегодня утром в селе Муган Генджали.

В похоронах приняли участие родственники погибшего, представители исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.

Али Тариель оглу Иманов родился в 2006 году, 19 марта вместе со своим сослуживцем Рустамом Гамидовым попал под снежную лавину в Гедабейском районе.

Он был призван на действительную военную службу в апреле 2024 года.

Источник: Report