В Сабирабаде состоялись похороны второго солдата, погибшего в Гедабее - ФОТО
В Сабирабаде состоялись похороны солдата Али Иманова, погибшего под снежной лавиной в Гедабее.
Церемония похорон состоялась сегодня утром в селе Муган Генджали.
В похоронах приняли участие родственники погибшего, представители исполнительной власти, сотрудники правоохранительных органов и представители общественности.
Али Тариель оглу Иманов родился в 2006 году, 19 марта вместе со своим сослуживцем Рустамом Гамидовым попал под снежную лавину в Гедабейском районе.
Он был призван на действительную военную службу в апреле 2024 года.
Источник: Report
299