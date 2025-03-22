Денежные переводы из Франции в Азербайджан выросли почти на 90%

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Франции в Азербайджан составил 11,787 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель вырос за год на 88,47%, или 5,533 млн долларов.

Доля Франции в общем объеме денежных переводов в страну составила 1,1%.

В свою очередь, из Азербайджана во Францию денежные переводы выросли на 25,17%, достигнув 7,693 млн долларов.

Напомним, что в 2024 году объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,082 млрд долларов (-34,56%), а денежные переводы из Азербайджана в зарубежные страны составили 526,759 млн долларов (-4,25%)

В 2023 году объем денежных переводов физлиц из Франции в Азербайджан составил 6,254 млн долларов США, а общий объем переводов из зарубежных стран - 1,654 млрд долларов. За этот период из Азербайджана во Францию денежные переводы составили 6,146 млн долларов США, а в целом в зарубежные страны - 550,126 млн долларов.