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Зеленский: России удалось повлиять на некоторых людей в команде Трампа

First News Media19:00 - Сегодня
Зеленский: России удалось повлиять на некоторых людей в команде Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что РФ удалось повлиять на некоторых людей в команде американского президента Дональда Трампа с помощью информации, что якобы украинцы не хотят заканчивать войну, и что нужно что-то сделать, чтобы заставить Киев к завершению боевых действий.

Об этом президент Украины заявил в интервью газете The Time.

"Я считаю, что России удалось повлиять на некоторых людей в команде Белого дома с помощью информации. Их сигнал американцам заключался в том, что украинцы не хотят заканчивать войну, и надо что-то сделать, чтобы заставить их", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что Трамп может добиться от россиян уступок, поскольку похоже, что он единственный, кого боится российский президент Владимир Путин.

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