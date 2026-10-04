Азербайджан принял участие в Фестивале городов всемирного наследия в Мексике - ФОТО

Азербайджан 1-4 октября принял участие в Фестивале городов всемирного наследия, проходившем в мексиканском Керетаро.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского посольства в Мексике.

В рамках фестиваля была проведена панельная дискуссия на тему «Всемирное наследие. Туристическая и культурная дипломатия». На панели выступила первый секретарь посольства Лала Сафарова, которая предоставила информацию о развитии Баку в соответствии с архитектурными тенденциями различных эпох, о работе, проводимой правительством в сфере сохранения исторического наследия Ичеришехер и обеспечения баланса между повседневной жизнью города и туризмом, а также об организации в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

В рамках мероприятия на выставке, посвященной городам всемирного наследия, экспонировалось фото бакинского Ичеришехер.