50 человек в чате и семеро обвиняемых: что известно о деле о групповом изнасиловании в Лиге плюща

История вокруг Корнеллского университета, одного из университетов американской Лиги плюща, спустя почти два года после группового сексуального насилия оказалась в центре общественного внимания. Бывшая студентка вуза, выступающая под псевдонимом Джейн Доу, утверждает, что в октябре 2024 года семеро студентов, связанных с братством Chi Phi, подвергли ее сексуальному насилию в доме братства.

В сентябре 2026 года женщина подала гражданский иск против предполагаемых участников произошедшего, самого университета, братства и ряда других организаций.

Публикация иска привлекла широкое внимание к обстоятельствам дела и к тому, как оно расследовалось изначально. Через несколько дней после того, как информация получила широкую огласку, окружной прокурор округа Томпкинс Мэтью Ван Хаутен объявил о возобновлении уголовного расследования. Сейчас прокуратура готовит материалы для передачи большому жюри, однако уголовные обвинения семерым мужчинам пока не предъявлены, а изложенные в гражданском иске обстоятельства не получили окончательной оценки суда.

После публикации иска и возобновления уголовного расследования история быстро вышла далеко за пределы Корнелла. В социальных сетях началась масштабная волна обсуждения, пользователи распространяют материалы дела, скриншоты переписки участников братства и фотографии семерых мужчин, названных в иске. Одновременно в адрес университета звучат призывы к ответственности и бойкоту.

К обсуждению подключились и известные актеры. В их числе Мариска Харгитей, Джош Гад и Хадсон Уильямс.





Харгитей опубликовала заявление совместно с основанным ею Joyful Heart Foundation. Она раскритиковала действия Корнелла и заявила, что университет не смог обеспечить безопасность студентки. В своих Instagram Stories актриса также обратила внимание на десятки участников группового чата и призвала мужчин вмешиваться, если они знают о готовящемся сексуальном насилии.

Джош Гад также публично раскритиковал реакцию университета, отдельно высказавшись о сообщениях о дисциплинарных мерах в отношении обвиняемых. Его публикация стала частью общей волны критики Корнелла в социальных сетях.





Актер Хадсон Уильямс опубликовал фотографию семерых мужчин, названных в иске, сопроводив ее прямым призывом к их аресту и резко высказавшись в адрес Корнелла.

К этой волне присоединились и другие публичные люди, в том числе Флоренс Пью. В результате история стала активно обсуждаться не только среди студентов Корнелла и американских СМИ, но и в международном информационном пространстве.





Параллельно в соцсетях появились призывы бойкотировать университет и прекратить финансовую поддержку Корнелла до тех пор, пока администрация не даст ответы на вопросы о том, как было проведено внутреннее расследование и почему уголовное дело не получило продолжения в 2024 году. Выпускники также начали призывать временно отказаться от пожертвований университету.

Таким образом, за несколько дней дело превратилось в масштабную общественную кампанию. Пользователи требуют ответственности обвиняемых, ответов от Корнелла и пересмотра подходов университета к сообщениям о сексуальном насилии.

Что же было в ту ночь?

Ключевые события, описанные Джейн Доу, произошли в ночь на 19 октября 2024 года. На тот момент девушке было 20 лет, она училась в Корнеллском университете и была знакома с одним из студентов братства Chi Phi.

Согласно 101-страничному иску, опубликованному в сентябре 2026 года, вечер начался для Джейн Доу с употребления алкоголя в собственном общежитии. Затем она отправилась в бар, где продолжила пить. Позднее девушка направилась в дом братства Chi Phi, чтобы встретиться со своим другом.

В иске утверждается, что к моменту прибытия в дом братства она уже находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. По ее версии, там она продолжила употреблять алкоголь вместе с несколькими студентами.

Дальнейшие события, изложенные в иске, стали основой нынешнего уголовного расследования. Джейн Доу утверждает, что находившиеся в доме студенты дали ей наркотическое вещество, которое она впоследствии идентифицировала как кетамин. По ее словам, после этого ее состояние резко ухудшилось, она перестала в полной мере понимать происходящее и контролировать свои действия.

Именно после этого, согласно ее показаниям, начались сексуальные действия, на которые она не давала согласия.

Особое место в материалах дела занимает переписка студентов братства. По утверждению Джейн Доу, около 1:42 ночи один из участников группового чата Chi Phi, в котором насчитывалось 50 парней, написал сообщение о том, что в общежитии есть «бесплатная ****», и пригласил присоединиться к ним.

После этого, говорится в иске, в комнату стали приходить другие студенты.

По версии Джейн Доу, первоначально в комнате находились несколько человек, однако затем число мужчин увеличилось. В иске утверждается, что в общей сложности в сексуальном насилии участвовали семеро студентов.

Важной частью доказательств, на которые ссылается сторона Джейн Доу, является именно групповая переписка. В иске утверждается, что участники переписки использовали унизительные выражения в адрес девушки, а несколько студентов после этого пришли в комнату.

Согласно изложенной в иске версии, происходившее продолжалось в течение нескольких часов, мужчины по очереди совершали сексуальные действия в отношении нее, несмотря на ее неспособность дать согласие. В документах указывается, что предполагаемое насилие продолжалось примерно до 5:45 утра.

Отдельно в материалах дела приводятся сообщения одного из студентов, который, по версии защиты, впоследствии заявил, что из-за сильного алкогольного опьянения не помнит значительную часть событий той ночи. Этот фрагмент переписки также оказался среди материалов, которые сейчас рассматриваются в контексте возобновленного расследования.

После насилия девушка не сразу обратилась в полицию. По данным материалов дела, заявление в университетскую полицию она подала 8 ноября 2024 года, то есть примерно через три недели после описываемых событий.

Именно этот временной промежуток позднее стал одним из обстоятельств, обсуждавшихся в ходе первоначального расследования. Однако сама Джейн Доу объясняет задержку тем, что ей потребовалось время, чтобы осмыслить произошедшее и решиться рассказать о нем.

Во время первоначального обращения она, согласно опубликованной позднее расшифровке разговора с университетской полицией, прямо заявила о сексуальном насилии. При этом дальнейшая судьба этого материала стала одним из главных вопросов нынешнего расследования, ведь окружной прокурор округа Томпкинс Мэтью Ван Хаутен позднее заявил, что при первоначальном решении не предъявлять уголовные обвинения не располагал полной расшифровкой этого разговора.

После обращения Джейн Доу в университетскую полицию началось отдельное расследование в рамках процедур Корнеллского университета. В январе 2025 года университет приступил к рассмотрению дела по процедуре Title IX. Впоследствии были применены различные дисциплинарные меры в отношении студентов, однако уголовного дела против них возбуждено не было.

Таким образом, события той ночи сейчас рассматриваются сразу в двух контекстах. С одной стороны, речь идет о версии самой Джейн Доу, согласно которой после ее тяжелого алкогольного и наркотического опьянения семеро студентов совершили в отношении нее сексуальное насилие. С другой - о том, почему правоохранительные органы в 2024 году не сочли имеющиеся тогда материалы достаточными для предъявления уголовных обвинений и какие новые сведения появились спустя почти два года.

Именно сочетание этих обстоятельств - заявления о произошедшем, сообщений в групповом чате, первоначального полицейского интервью, последующего университетского расследования и отсутствия уголовных обвинений - стало основой для нового витка дела в 2026 году.

Именно расследование 2024 года сейчас стало одним из главных предметов критики.

Первоначально окружная прокуратура округа Томпкинс не стала предъявлять уголовные обвинения. Прокурор Мэтью Ван Хаутен объяснял это содержанием первоначального заявления Джейн Доу. По его словам, в подписанном в 2024 году показании девушка не заявляла о том, что ее насильно накачали наркотиками или что сексуальные действия совершались группой мужчин. Напротив, прокуратура исходила из того, что в первоначальном заявлении употребление наркотиков и сексуальный контакт описывались как добровольные.

Позднее эта версия расследования была поставлена под вопрос после того, как CBS News получила расшифровку первоначального разговора Джейн Доу с университетской полицией. В интервью, согласно опубликованной расшифровке, девушка прямо сказала, что с полной уверенностью считает себя жертвой изнасилования. Ее адвокат настаивает, что уже тогда она сообщала полиции о сексуальном насилии, а расхождения между первоначальными показаниями и формулировками гражданского иска не должны были становиться основанием для прекращения расследования.

Сам Ван Хаутен заявил, что ранее не видел полной расшифровки этого интервью. По его словам, прокуратура получила другой документ — более краткое подписанное заявление, которое и было использовано при первоначальной оценке дела. Почему полная расшифровка разговора не оказалась в распоряжении прокурора, остается одним из вопросов, на которые предстоит ответить в рамках нового расследования.

Отдельный вопрос касается того, почему дело вообще не перешло в уголовную плоскость, несмотря на наличие цифровых материалов. В гражданском иске упоминается групповая переписка участников братства, которая, по версии Джейн Доу, отражает происходившее той ночью. Ее адвокат утверждает, что следствие могло установить участников переписки, опросить их и других свидетелей, а также изучить цифровые доказательства более подробно.

Возобновление расследования произошло 28 сентября 2026 года. Ван Хаутен заявил, что после появления гражданского иска его офис получил возможность вновь оценить обстоятельства дела и новые материалы. К работе привлечен старший прокурор, специализирующийся на преступлениях сексуального характера. Следующий этап предусматривает подготовку доказательств для большого жюри. При этом прокуратура пока не объявляла, какие именно уголовные статьи намерена предъявить и будут ли обвинения предъявлены вообще.

Параллельно с уголовным расследованием Корнеллский университет проводил собственное разбирательство. Университет начал официальное расследование по процедурам Title IX в январе 2025 года. В рамках университетского процесса прошли слушания, после которых были назначены дисциплинарные санкции.

Именно здесь возник один из наиболее спорных моментов нынешнего скандала. В гражданском иске утверждается, что нескольким обвиняемым, временно отстраненным от занятий, разрешили представить эссе в качестве способа смягчить примененные к ним временные ограничения. Адвокат Джейн Доу впоследствии заявил, что только двое из семерых были исключены из университета, тогда как остальные получили менее строгие меры.

Однако формулировка о том, что обвиняемых якобы просто заставили написать эссе, не отражает позицию самого Корнелла. Университет заявил, что написание эссе не было единственным наказанием ни для одного из студентов. Позднее президент Корнелла Майкл Котликофф сообщил студенческому самоуправлению, что двое студентов были исключены, еще двое получили отстранение как минимум на два семестра, один успел окончить университет до применения дисциплинарных мер, а еще двое были признаны не несущими ответственности за сексуальные нарушения.

При этом остается предметом общественной дискуссии вопрос о том, насколько адекватными были университетские меры в отношении каждого из студентов и почему часть первоначальных ограничений могла быть смягчена в ходе процедуры. Корнелл ссылается на правила конфиденциальности, связанные с дисциплинарными делами студентов, поэтому не раскрывает все индивидуальные решения.

Само отделение Chi Phi в Корнелле было закрыто после произошедшего и остается отстраненным от деятельности на территории кампуса. Университет также заявил, что его расследование завершено и что по итогам процедуры были применены как отчисления, так и отстранения.

Однако для общественности принципиальная разница между двумя параллельными процессами заключается в их правовом статусе. Университетское дисциплинарное разбирательство не является уголовным процессом. Корнелл мог устанавливать нарушение собственных правил и назначать санкции независимо от того, достаточно ли было доказательств для возбуждения уголовного дела или предъявления обвинений прокуратурой.

Именно отсутствие уголовного преследования в 2024 году стало одной из главных причин нового общественного резонанса, а в информационном пространстве за ними закрепилось название «Корнеллская семерка».

Одним из наиболее заметных эпизодов стала публикация в университетской газете The Cornell Daily Sun. Авторы материала Cornell Won’t, We Will («Если Корнелл не сделает этого, сделаем это мы») назвали семерых мужчин и заявили, что намерены не позволить истории исчезнуть из публичного пространства.

Вслед за этим дело вышло далеко за пределы университетского кампуса. Его начали освещать национальные американские СМИ, а известные выпускники и публичные фигуры стали требовать от университета объяснений. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул призвала провести независимую проверку действий Корнелла. Представители местных властей также подвергли критике реакцию университета на произошедшее.

Но пользователи и правозащитники обратили внимание и на то, что в том групповом чате находились около 50 человек. Семеро, согласно материалам дела, непосредственно участвовали в сексуальном насилии. Остальные 43 либо присоединялись к издевательствам над девушкой в переписке, либо видели, что происходит, и предпочли ничего не делать.

И людей это уже не история про семерых отдельных преступников. Это история про 50 человек, оказавшихся частью одного пространства, в котором насилие происходило на глазах у группы, но никто из них не позвал на помощь и не вмешался, чтобы остановить групповое насилие над девушкой.

Кроме того, немаловажным стало и то, какую ответственность несут американские университеты за происходящее внутри студенческих братств. Система братств и студенческих организаций в США неоднократно становилась предметом расследований из-за случаев сексуального насилия, употребления наркотиков, опасных посвящений и других нарушений. Например в Гарвардском университете на 135 заявлений приходится 10 исключений из вуза, а в Дартмутском колледже на 155 заявлений приходится всего три исключения.

Корнелл в прошлом также вводил дополнительные ограничения для братств после других инцидентов, однако нынешнее дело вновь поставило вопрос о том, насколько эффективны такие меры.

Дополнительное значение имеет вопрос о законодательстве штата Нью-Йорк. На фоне дела законодатели вновь обсуждают изменение норм, связанных с сексуальным насилием и состоянием опьянения. Как отмечает Reuters, действующие нормы создают сложную юридическую границу между добровольным употреблением алкоголя или наркотиков и состоянием, при котором человек объективно не способен дать согласие. На этом фоне законодатели штата вновь продвигают инициативы, которые должны изменить подход к таким делам.

На данный момент ни один из семерых мужчин не был осужден по этому делу. Уголовное расследование продолжается, а прокуратура готовит материалы для большого жюри. Гражданский иск Джейн Доу также остается на рассмотрении.