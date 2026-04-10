Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта» в США

Президент США Дональд Трамп сообщил о формировании в своей администрации «Сил суперинтеллекта» (Super Intelligence Force) — новой структуры, которая займется координацией государственной политики в сфере искусственного интеллекта и взаимодействием с IT-гигантами.

Руководителем ведомства назначен директор Национальной разведки Джей Клейтон. В качестве первой задачи группе поручено за 120 дней подготовить детальный отчет с оценкой ключевых рисков ИИ и рекомендациями по его государственному регулированию.

Создание структуры стало продолжением переговоров Дональда Трампа с лидерами технологической отрасли, подписавшими соглашение о приоритете безопасности при разработке новых технологий.