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Второй пилот flydubai собирался направить самолёт на Израиль - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news12:47 - Сегодня
Второй пилот flydubai собирался направить самолёт на Израиль - ОБНОВЛЕНО

Второй пилот пассажирского самолtта flydubai, который ранее на этой неделе во время перелета напал на командира экипажа, признался следователям, что планировал разбить авиалайнер в Израиле.

Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

"Подозреваемый "сотрудничает" с властями, расследующими инцидент, и дал понять, что собирался разбить самолет в Израиле", - говорится в сообщении телеканала.

Личность пилота установлена, утверждает ABC News. Источники телеканала сообщают, что это 29-летний Хамам аль-Хаммами - гражданин Омана сирийско-оманского происхождения.

30 сентября второй пилот лайнера из Дубая в Тель-Авив напал на командира воздушного судна с применением штатного "аварийного топора" и попытался получить контроль над авиалайнером. За полминуты лайнер потерял 4.5 км высоты, но катастрофы удалось избежать.

Как заявил генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси, на борту flydubai была попытка теракта

По словам официальных лиц, беседовавших с ABC News, аль-Хаммами в 2024 году, работая стажером второго пилота в Oman Air, был уличен в хранении материалов экстремистского характера. Сначала его отстранили от полетов, однако затем разрешили продолжить работу в авиакомпании на административной должности, но мужчина уволился. В целом он проработал в авиакомпании flydubai всего восемь месяцев, до этого пилот около полугода являлся сотрудником Royal Air Maroc.

Следователи до сих пор пытаются выяснить, как подозреваемый впоследствии получил допуск к полетам в flydubai и как оказался вторым пилотом в кабине самолета, направлявшегося в Израиль.

Аль-Хаммами в четверг, 1 октября, перевезли из Саудовской Аравии в ОАЭ, где инициировано расследование по подозрению в причастности к терроризму. Ожидается, что израильские официальные представители прибудут в Эмираты и будут участвовать в дальнейших допросах подозреваемого.

Расследование продолжается. Окончательные результаты объявят после завершения всех необходимых процедур.

Самолет авиакомпании flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября подал короткий сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем отправил код, используемый для сообщения об угоне. По предварительным данным, второй пилот ударил командира ножом, а затем попытался разбить самолет. Пострадавшим оказался гражданин Индии. Нейтрализовать нападавшего помогли пассажиры рейса. Воздушное судно экстренно приземлилось в саудовском городе Табук, а вечером спасательный борт перевез пассажиров в Тель-Авив.

10:45

Сообвиняемый в нападении с ножом на индийского командира экипажа Смита Маччхара на борту рейса flydubai Дубай — Тель-Авив был идентифицирован саудовским вещателем Al Arabiya со ссылкой на источники как гражданин Омана Хамам Альхамами.

В материале Wall Street Journal отмечается, что ранее Альхамами запретили совершать полеты в Омане из-за опасений по поводу его идеологических взглядов. ABC News отдельно сообщило, что он был отстранен от работы в компании Oman Air после того, как его отнесли к категории угроз безопасности.

Нападение, произошедшее 30 сентября на борту рейса 1073, вызвало чрезвычайную ситуацию в воздухе: самолет резко снизился более чем на 16 000 футов (около 5000 метров) примерно за 30 секунд, прежде чем пассажиры вмешались, а два находившихся вне службы пилота помогли безопасно посадить его в Саудовской Аравии.

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