В штаб-квартире ООН открылась фотовыставка посвященная минной проблеме Азербайджана - ФОТО

В штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке открылась фотовыставка, посвященная проблеме мин в Азербайджане и процессу гуманитарного разминирования на освобожденных территориях.

Как сообщает американское бюро Report, выставка организована и проведена по инициативе Постоянного представительства Азербайджана при ООН. На ней представлено более 40 фотографий, отражающих обнаруженные на освобожденных территориях мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

В экспозиции широко представлены работы Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA). На фотографиях запечатлены специалисты, задействованные в разминировании, их защитное снаряжение, миноискатели, различные учебные боеприпасы, а также обнаруженные взрывные устройства и различные виды мин в освобождённых районах Физули, Джебраил, Агдам, Тертер и Ханкенди.

Кроме того, в рамках выставки демонстрируются кадры разрушений, вызванных взрывами мин, повреждённые автомобили, а также изображения специально обученных крыс и собак, используемых в операциях по обнаружению мин.

Фотовыставка приурочена к Международному дню осведомлённости о минной опасности и содействия разминированию, отмечаемому 4 апреля. Ее цель — привлечь внимание мировой общественности к минной проблеме Азербайджана.

Отметим, что Азербайджан является одной из стран, наиболее пострадавших от минной угрозы. В течение 30 лет оккупации армянские вооружённые формирования заложили на исторических территориях Азербайджана более миллиона мин. Гуманитарное разминирование является одним из ключевых приоритетов государственной политики Азербайджана, и в настоящее время более 90% этой деятельности осуществляется за счёт внутренних ресурсов страны.

4 апреля - Международный день осведомлённости о минной опасности и содействия разминированию был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году и отмечается ежегодно. В рамках этого дня Азербайджан организует в ООН ряд мероприятий.