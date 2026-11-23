В Абшеронском районе раскрыта кража автомобильных запчастей на сумму 2 тысячи манатов.

Как сообщает 1news.az, владелец автомобиля Toyota обратился в полицию после того, как обнаружил пропажу комплектующих из ранее сданной в аренду машины. По его словам, при возврате транспортного средства выяснилось, что неизвестный снял и похитил запчасти.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался Э. Ахмедов, который, по предварительным данным, продал похищенные детали.

По данному факту проводится расследование.