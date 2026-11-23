Директор Национальной разведки США Джей Клейтон временно возглавит управление Белого дома по кибербезопасности, сообщил Axios со ссылкой на источники.

Клейтон будет и.о. до тех пор, пока Сенат не утвердит на эту должность Кирстен Дэвис. Президент Дональд Трамп 19 ноября предложил ее назначить на этот пост.

Ожидается, что бывшая советница главы Пентагона сменит Шона Кэрнкросса, который покинул пост на фоне сбоев и сообщений о недавних кибератаках.

Американские СМИ сообщали об остановке работы системы засекреченной связи Агентства национальной безопасности США, которая используется для передачи конфиденциальной информации. До этого случился масштабный сбой в системах телекоммуникаций Федерального управления гражданской авиации США (FAA), а также в сервисах компании Microsoft Corp.