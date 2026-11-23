Утверждено «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Чешской Республики о военно-техническом сотрудничестве».

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим указ.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно указу, утверждено соглашение, подписанное 30 сентября 2026 года в городе Баку.

После вступления соглашения в силу Министерство оборонной промышленности Азербайджана должно обеспечить осуществление его положений.

Министерство иностранных дел должно направить правительству Чешской Республики уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.