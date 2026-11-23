В Кюрдамирском районе в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на местное бюро АPА, авария произошла на территории села Шильян.

Автомобиль марки ВАЗ-2107 под управлением 20-летнего жителя Гейчая Расула Исмаилова потерял управление и перевернулся.

В результате происшествия травмы получили водитель, а также трое находившихся в салоне пассажиров:

Н. Мамедов (1993 года рождения), И. Мамедова (2002 года рождения) и Л. Мамедова (2025 года рождения).

По факту ДТП проводится расследование.