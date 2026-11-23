Северная Корея не стремится к гегемонии или территориальной экспансии, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая перед вновь назначенными послами 10 стран.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«КНДР не претендует ни на гегемонию, ни на экспансию. Насилие и нажим не имеют ничего общего с внешней политикой КНДР», — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Он подчеркнул, что Пхеньян выступает против попыток отдельных государств ограничивать суверенные права других стран и намерен принимать все необходимые меры для защиты прав и интересов КНДР.

По словам северокорейского лидера, неизменными принципами внешней политики страны остаются защита международной справедливости и мира, содействие прогрессу, развитию, дружбе и согласию.

Ким Чен Ын также заявил о готовности укреплять сотрудничество со всеми государствами, которые уважают суверенитет КНДР и придерживаются принципов взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды.