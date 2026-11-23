24 ноября состоятся пробные экзамены для подготовки к процессу сертификации педагогов, работающих в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Экзамены пройдут в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams. Начало запланировано на 15:00, при этом возможность участия будет доступна в течение последующих 24 часов.

Продолжительность пробного экзамена составит 120 минут. Участникам предложат в общей сложности 60 вопросов, охватывающих содержание и методику дошкольного образования, а также детскую и возрастную психологию.

Неправильные ответы не будут влиять на итоговый результат. Каждый участник сможет пройти пробное тестирование только один раз.

Подробная информация о направлениях и темах, охватываемых вопросами, представлена в документе «Рамки оценивания сертификации педагогов, работающих в государственных дошкольных образовательных учреждениях».

«Целью сертификации является объективная оценка уровня профессиональной подготовки и профессиональной пригодности педагогов, осуществляющих деятельность в дошкольных образовательных учреждениях», - отмечают в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.