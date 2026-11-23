Азербайджан высоко оценивает поддержку Италии в сфере гуманитарного разминирования и рассчитывает на активное участие итальянских компаний в реализации проекта прокладки электрического кабеля по маршруту Каспийское море — Черное море.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что энергетика традиционно остается ключевым направлением двусторонних отношений. На протяжении многих лет Азербайджан выступает надежным поставщиком сырой нефти и природного газа в Италию, а сегодня стороны расширяют сотрудничество за счет «зеленой» энергетики.

«В настоящее время при поддержке Азербайджана и Европейского союза реализуется проект прокладки электрического кабеля по маршруту Каспийское море — Черное море. Главным исполнителем по технико-экономическому обоснованию проекта выступает именно итальянская компания. Мы желали бы, чтобы в будущем Италия включилась как в реализацию проекта, так и в число стран-бенефициаров», — отметил министр.

Стороны также рассмотрели развитие транзитных маршрутов между Европой, Центральной Азией и другими азиатскими странами с учетом особой роли Азербайджана. Баку призвал итальянский бизнес активнее подключаться к этим инфраструктурным проектам. Джейхун Байрамов назвал это направление новым треком двусторонних отношений, положительно оценив совместную работу структур оборонной промышленности Азербайджана с итальянскими компаниями, в частности с PABEX.

Министр поблагодарил Рим за помощь в очистке территорий от мин, отметив плодотворное взаимодействие профильных структур Италии с Агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Г.Агаев