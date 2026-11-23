Италия поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства высоко оценил диалог между Баку и Ереваном, отметив, что он способен восстановить связи между народами и укрепить региональную стабильность. Особое внимание Рим уделяет безопасности мирного населения: «Именно поэтому мы увеличили финансирование работ по разминированию территорий, затронутых конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Нигде в мире нельзя допускать, чтобы ломались детские жизни, чтобы дети гибли или становились инвалидами. В этом вопросе мы стоим рядом с Азербайджаном и делаем все возможное для оказания помощи — у нас есть необходимый опыт и технические группы».

По словам итальянского министра, в ходе переговоров стороны также обсудили войну между Россией и Украиной, ситуацию в Иране и процессы на Ближнем Востоке. «Мы затронули тему войны между Украиной и Россией, а также ситуацию в Иране и на Ближнем Востоке. Эти процессы в равной степени вызывают нашу обеспокоенность. Наши две страны стремятся работать сообща ради установления мира и проявляют большой интерес к развитию экономики и торговли. Поэтому так важно установление мира», — подчеркнул А. Таяни.

Кроме того, Антонио Таяни поблагодарил Баку за помощь в эвакуации итальянских граждан в период военных действий в Иране: «Это конкретные проявления дружбы и близости».

Г. Агаев