Италия намерена расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Азербайджаном, а также наращивать присутствие итальянских компаний на рынке республики.

Об этом, как сообщает 1news.az, заявил заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, переговоры на высоком уровне, бизнес-форум и подписанные соглашения закладывают основу нового этапа двусторонних отношений. Министр также отметил, что стороны договорились развивать взаимодействие в сырьевом секторе, имеющем ключевое значение для конкурентоспособности промышленно развитых стран.

«Мы подчеркнули важность взаимных инвестиций для обеих стран: Италия должна инвестировать в Азербайджан, а Азербайджан — в Италию. Хочу поблагодарить азербайджанские компании, вкладывающие капитал в нашу экономику, и особо отметить SOCAR, которая приобрела итальянскую компанию IP. Это конкретный показатель того, что две страны понимают потребности друг друга и стремятся выстраивать взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Таяни.

Глава итальянского МИД подчеркнул высокую заинтересованность бизнеса своей страны в расширении деятельности в Азербайджане, назвав республику перспективным экспортным направлением для итальянской продукции.

«Хотя нашими двумя крупнейшими рынками остаются Европа и США, для дальнейшего развития нам необходимо выходить и на другие рынки, где к итальянским товарам проявляют большой интерес и симпатию. Одним из таких рынков является Азербайджан. Поэтому мы приняли решение инвестировать в эту страну как с политической, так и с экономической точек зрения. Сегодняшний бизнес-форум показывает, что заинтересованность существует не только на уровне правительств, но и со стороны самого итальянского бизнеса, готового работать в Азербайджане в самых разных отраслях», — сказал он.

Отдельное внимание Антонио Таяни уделил широким перспективам партнерства в сферах дизайна, мебели и интерьера, высоко оценив участие в бизнес-форуме руководителя престижной итальянской выставки древесно-мебельной индустрии Salone del Mobile.

Кроме того, министр отметил стратегическую значимость взаимодействия в энергетическом и транспортном секторах: «Мы уделяем пристальное внимание процессам в энергетике, в частности Южному газовому коридору, который уже обслуживает 17 стран, включая 10 государств — членов Европейского союза. Сотрудничество с Азербайджаном служит наглядным примером вклада в энергетическую безопасность как Италии, так и всей Европы. Наряду с этим в центре нашего внимания находятся проекты по прокладке подводных электрических кабелей и развитию железных дорог. В Азербайджане реализуются масштабные инициативы в этих направлениях, и мы готовы принять участие в следующем этапе развития дружественной страны».

Г.Агаев