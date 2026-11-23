Отношения между Азербайджаном и Италией, которые в следующем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений, выстроены на прочном фундаменте и успешно развиваются.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни.

«За прошедший период между нашими странами были подписаны и приняты многочисленные документы. Среди них особо хотелось бы отметить декларацию о партнерстве, принятую главами двух государств. А в 2020 году наши двусторонние отношения стратегического партнерства получили особое подтверждение», — сказал Байрамов.

По его словам, в настоящее время между Азербайджаном и Италией действует 65 документов, охватывающих различные сферы. Еще около 20 документов находятся на рассмотрении сторон, и в ближайшем будущем ожидается их принятие и подписание.

Министр также обратил внимание на позитивное развитие межпарламентских связей. Он сообщил, что в парламентах обеих стран действуют представительные группы дружбы, между которыми организуются регулярные встречи и взаимные визиты: «В течение 2026 года также планируется принять в Азербайджане делегацию парламента Италии».

Он отметил тесное сотрудничество между Азербайджаном и Италией на международных площадках. В этой связи было упомянуто взаимодействие в рамках ООН и ее структур, Евросоюза, НАТО и других международных платформ.

Байрамов сообщил, что на сегодняшних переговорах особое место заняло расширение экономического сотрудничества между двумя странами, в частности торговых связей.

«Италия является торговым партнером номер один для нашей страны по объему товарооборота. В 2025 году товарооборот между нашими странами составил $12 млрд. А за первые девять месяцев 2026 года этот показатель уже превысил $9 млрд», — подчеркнул министр.

По его словам, в Азербайджане зарегистрированы различные итальянские компании, и около 120 из них в настоящее время ведут активную деятельность.

Гафар Агаев